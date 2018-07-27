В САП признали достаточными доказательства по делу "Госинвестпроекта"

В июле прокуроры САП вручили окончательные сообщения о подозрении

В Специальной антикоррупционной прокуратуре признали собранные во время досудебного расследования в деле "Госинвестпроекта" доказательства достаточными для составления обвинительного акта. Об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook.

Указано, что 26 июля прокуроры признали собранные во время досудебного расследования в деле "Госинвестпроекта" доказательства достаточными для составления обвинительного акта и в этот же день предоставили доверенность детективам НАБУ сообщить стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставить доступ к материалам досудебного расследования.

Следствие установило, что в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проектов "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть возведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Кроме того, 24 июля прокуроры согласовали и вручили окончательные подозрения восьмерым подозреваемым, место нахождения которых установлено.

Сообщается, что в отношении других фигурантов материалы выделены в отдельное производство, которым будет заниматься НАБУ.

Отметим, досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 года после истребования осуществления прокурорами САП и передачи соответствующих материалов от Главного следственного управления НП Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 декабря 2017 года задержали четырех человек, предположительно задействованых в коррупционной схеме по разворовыванию средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) и ГП "Государственная инвестиционная компания" на сумму 259,2 млн гривен.