У САП визнали достатніми докази у справі "Держінвестпроекту"

У липні прокурори САП вручили остаточні повідомлення про підозру

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі визнали зібрані під час досудового розслідування у справі "Держінвестпроекту" докази достатніми для складання обвинувального акта. Про це йдеться у повідомленні САП на сторінці в Facebook.

Зазначено, що 26 липня прокурори визнали зібрані під час досудового розслідування у справі "Держінвестпроекту" докази достатніми для складання обвинувального акта та цього ж дня надали доручення детективам НАБУ повідомити стороні захисту про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідство встановило, що у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проектів. Зокрема, проектів "Якісна вода", що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та "Олімпійська надія-2022", за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні.

Окрім того, 24 липня прокурори погодили і вручили остаточні підозри вісьмом підозрюваним, місце знаходження яких встановлене.

Повідомляється, що стосовно інших фігурантів матеріали виділені в окреме провадження, яким займатиметься НАБУ.

Зазначимо, досудове розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ розпочали у жовтні 2016 року після витребування провадження прокурорами САП і передачі відповідних матеріалів від Головного слідчого управління НП України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 грудня 2017 року затримали чотирьох осіб, які ймовірно задіяні в корупційної схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) і ДП "Державна інвестиційна компанія" на суму 259,2 млн гривень.