Нардепа від "Слуги народу" Клочка підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Що сталось

В межах досудового розслідування встановлено, що у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи вартістю 25 млн гривень. Мова йде про:

5 квартир у Києві;

3 земельні ділянки у Київській області;

2 нежитлові приміщення;

автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

"Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", - пише САП.

Фото: САП повідомило про підозру нардепу у незаконному багатомільйонному збагачені (t.me/sap_gov_ua)

Також з'ясувалось, що офіційного доходу, заощаджень дружини народного депутата, чи доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю майна та коштами нардепа становила 11 млн гривень.

Зазначається, що розслідування було розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Що відомо про Клочка

Клочко народився 16 березня 1981 року у Києві. Закінчив факультет електроніки НТУУ "Київський Політехнічний Інститут", а також економічний факультет Української академії менеджменту і бізнесу.