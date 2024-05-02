Нардепа от "Слуги народа" Клочко подозревают в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.

Что случилось

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020-2021 годах народный депутат приобрел в собственность активы стоимостью 25 млн гривен. Речь идет о:

5 квартирах в Киеве;

3 земельных участках в Киевской области;

2 нежилых помещениях;

автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

"Преимущественную часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме", - пишет САП.

Фото: САП сообщило о подозрении нардепу в незаконном многомиллионном обогащении (t.me/sap_gov_ua)

Также выяснилось, что официального дохода, сбережений жены народного депутата или доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества. Разница между стоимостью имущества и средствами нардепа составила 11 млн гривен.

Расследование было начато после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info.

Что известно о Клочко

Клочко родился 16 марта 1981 года в Киеве. Окончил факультет электроники НТУУ "Киевский Политехнический Институт", а также экономический факультет Украинской академии менеджмента и бизнеса.

В 2014 году он баллотировался в Верховную раду, а в 2015 - в Киевский городской совет. Уже в 2019 году в списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Раду прошел в парламент.