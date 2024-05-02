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Нардепа от "Слуги народа" Клочко подозревают в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Фото: Андрей Клочко, народный депутат Верховной рады (facebook.com/Andriy.Klochko)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Действующему народному депутату Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении на более 11 млн гривен.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.

Что случилось

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020-2021 годах народный депутат приобрел в собственность активы стоимостью 25 млн гривен. Речь идет о:

  • 5 квартирах в Киеве;
  • 3 земельных участках в Киевской области;
  • 2 нежилых помещениях;
  • автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

"Преимущественную часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме", - пишет САП.

Фото: САП сообщило о подозрении нардепу в незаконном многомиллионном обогащении (t.me/sap_gov_ua)

Также выяснилось, что официального дохода, сбережений жены народного депутата или доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества. Разница между стоимостью имущества и средствами нардепа составила 11 млн гривен.

Расследование было начато после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info.

Что известно о Клочко

Клочко родился 16 марта 1981 года в Киеве. Окончил факультет электроники НТУУ "Киевский Политехнический Институт", а также экономический факультет Украинской академии менеджмента и бизнеса.

В 2014 году он баллотировался в Верховную раду, а в 2015 - в Киевский городской совет. Уже в 2019 году в списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Раду прошел в парламент.  

Напомним, РБК-Украина писало о том, что САП и НАБУ в это время также возбудили дело против бывшего начальника Донецкой ОВ Павла Кириленко.

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САП