САП подтвердила задержание Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтверждает задержание Александра Онищенко в Германии.Об этом РБК-Украина сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

По ее словам, информация о задержании Онищенко в Германии соответствует действительности.

"Решается вопрос о его экстрадиции", - добавила Постолюк.

Отметим, сегодня стало известно, что Онищенко задержали в немецком Аахене еще 29 ноября. Ожидается, что ему изберут меру пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Онищенко может вернуться в Украину в декабре. По крайней мере, журналистам он демонстрировал билет на самолет Барселона-Киев на 13 декабря.

Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко скрылся за границей. Осенью этого года он проиграл все судебные процессы в Испании и испанские власти вынесли решение о его экстрадиции.