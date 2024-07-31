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САП підтвердила арешт замку російського бізнесмена в Італії за запитом України

Київ, Середа 31 липня 2024 16:11
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САП підтвердила арешт замку російського бізнесмена в Італії за запитом України Фото: російський бізнесмен Олексій Федоричев (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Італії заарештували замок, який належить російському бізнесмену Олексію Федоричеву. Арешт відбувся на запит України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

На виконання запиту САП та НАБУ Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження - представника міжнародного зернотрейдера.

Італія арештувала замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, який є речовим доказом у справі щодо завдання збитків на понад 60 млн доларів ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Слідство встановило, що у липні-жовтні 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання контрактів щодо продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Зерно української державної компанії на умовах післяплати через низку суб'єктів поставляли в Саудівську Аравію. Проте гроші так і не були сплачені. Було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що в Італії на запит українських правоохоронців заарештували активи російського бізнесмена Олексія Федоричева. Зокрема, арешт наклали на історичний замок Торро дель Галло у Флоренції.

Федоричев є резидентом баскетбольного клубу "Монако", а також співвласником компанії "Тис". Вона володіє причалами в українських портах.

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