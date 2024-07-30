Італія на запит України арештувала активи бізнесмена з РФ Федоричева, - ЗМІ

Італія заарештувала активи бізнесмена Олексія Федоричева. За запитом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України були заарештовано майже 45 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Fiorentino і Reuters.

В Україні Федоричева підозрюють у незаконному отриманні портових зборів. Російський мільйонер є президентом баскетбольного клубу "Монако". Він володіє історичним замком Торро дель Галло у Флоренції, а також є співвласником компанії "Тис", яка володіє причалами в українських портах. В італійській прокуратурі повідомили, не називаючи імені, що російський бізнесмен перебуває під слідством у справі про шахрайство щодо української держкомпанії, що займається збутом сільськогосподарської продукції, підкуп держслужбовців та відмивання грошей.