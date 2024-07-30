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Італія на запит України арештувала активи бізнесмена з РФ Федоричева, - ЗМІ

Україна, Вівторок 30 липня 2024 17:45
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Італія на запит України арештувала активи бізнесмена з РФ Федоричева, - ЗМІ Фото: російський олігарх олексій Федоричев (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Італія заарештувала активи бізнесмена Олексія Федоричева. За запитом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України були заарештовано майже 45 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Fiorentino і Reuters.

В Україні Федоричева підозрюють у незаконному отриманні портових зборів.

Російський мільйонер є президентом баскетбольного клубу "Монако". Він володіє історичним замком Торро дель Галло у Флоренції, а також є співвласником компанії "Тис", яка володіє причалами в українських портах.

В італійській прокуратурі повідомили, не називаючи імені, що російський бізнесмен перебуває під слідством у справі про шахрайство щодо української держкомпанії, що займається збутом сільськогосподарської продукції, підкуп держслужбовців та відмивання грошей.

Нагадаємо, що у минулого року Федоричев заявляв, що компанія ТІС виділить 400 тисяч доларів на захист Одеської області від "Шахедів".

Зауважимо, що станом на 2020 рік група терміналів "ТІС" - була найбільшим стивідорним оператором в Україні. У групу входять п'ять терміналів: "ТІС-Вугілля", "ТІС-Руда", "ТІС-Зерно" та "ТІС-Мінеральні добрива" і "ТІС-Контейнерний термінал. Вантажообіг групи у 2019 році перевищив 33 млн тонн.

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