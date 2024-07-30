Італія на запит України арештувала активи бізнесмена з РФ Федоричева, - ЗМІ
Італія заарештувала активи бізнесмена Олексія Федоричева. За запитом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України були заарештовано майже 45 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Fiorentino і Reuters.
В Україні Федоричева підозрюють у незаконному отриманні портових зборів.
Російський мільйонер є президентом баскетбольного клубу "Монако". Він володіє історичним замком Торро дель Галло у Флоренції, а також є співвласником компанії "Тис", яка володіє причалами в українських портах.
В італійській прокуратурі повідомили, не називаючи імені, що російський бізнесмен перебуває під слідством у справі про шахрайство щодо української держкомпанії, що займається збутом сільськогосподарської продукції, підкуп держслужбовців та відмивання грошей.
Нагадаємо, що у минулого року Федоричев заявляв, що компанія ТІС виділить 400 тисяч доларів на захист Одеської області від "Шахедів".
Зауважимо, що станом на 2020 рік група терміналів "ТІС" - була найбільшим стивідорним оператором в Україні. У групу входять п'ять терміналів: "ТІС-Вугілля", "ТІС-Руда", "ТІС-Зерно" та "ТІС-Мінеральні добрива" і "ТІС-Контейнерний термінал. Вантажообіг групи у 2019 році перевищив 33 млн тонн.
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