САП подтвердила арест замка российского бизнесмена в Италии по запросу Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

По запросу САП и НАБУ Финансовая гвардия Флоренции (Италия) наложила арест на имущество бизнесмена российского происхождения - представителя международного зернотрейдера.

Италия арестовала замок стоимостью 41 млн евро во Флоренции, который является вещественным доказательством в деле по нанесению ущерба более чем на 60 млн долларов ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Следствие установило, что в июле-октябре 2014 должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение контрактов по продаже зерновой продукции по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

Зерно украинской государственной компании на условиях наложенного платежа через ряд субъектов поставляли в Саудовскую Аравию. Однако деньги так и не были уплачены. Было установлено, что именно на часть этих средств и был приобретен замок.