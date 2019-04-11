САП ответила НАБУ на обвинения в саботировании дела о коррупции в "оборонке"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не приказывала Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) вычеркнуть из дела о хищении в оборонке бывшего бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Заявление САП обнародовано в Facebook.

"При обнаружении каких-либо недостатков в работе руководство НАБУ, их штатные поддерживатели везде ищут знаменитую "невестку", как правило, такая роль отводится прокурорам САП, судьям всех уровней, работникам СБУ, полиции, депутатам, просто гражданам Украины и другим, кто не поддерживает генеральную линию НАБУ", - ответили в ведомстве.

Прокуроры в ходе расследования согласовали 50 ходатайств детективов об обысках, в том числе, у Олега и Игоря Гладковских, должностных лиц "Укроборонпрома", а также контролеров предприятий-поставщиков.

САП настаивает, что согласовала 21 ходатайство о доступе к вещам и документам, три ходатайства об аресте имущества, утвердила постановление об истребовании документов у другого правоохранительного органа.

"При согласовании этих ходатайств прокурор фактически понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Дениса Бигуса маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного дела, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", - добавили в САП.

В САП заявили, что НАБУ поздно начало просить у военной прокуратуры материалы дела.

Напомним, в НАБУ заявили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование Национального антикоррупционного бюро Украины. В НАБУ сообщили, что прокуроры САП затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования.