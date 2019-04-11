САП відповіла НАБУ на звинувачення у саботуванні справи про корупцію в "оборонці"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не наказувала Національному антикорупційному бюро (НАБУ) викреслити зі справи про розкрадання в оборонці колишнього бізнес-партнера президента Олега Гладковського. Заява САП оприлюднена в Facebook.

"При виявленні будь-яких недоліків у роботі керівництво НАБУ, їх штатні підтримувач скрізь шукають знамениту "невістку", як правило, така роль відводиться прокурорам САП, суддям усіх рівнів, працівникам СБУ, поліції, депутатам, просто громадянам України та іншим, хто не підтримує генеральну лінію НАБУ", - відповіли у відомстві.

Прокурори в ході розслідування погодили 50 клопотань детективів про обшуки, в тому числі, у Олега та Ігоря Гладковских, посадових осіб "Укроборонпрому", а також контролерів підприємств-постачальників.

САП наполягає, що погодила 21 клопотання про доступ до речей і документів, три клопотання про арешт майна, затвердила постанову про витребування документів у іншого правоохоронного органу.

"При узгодженні цих клопотань прокурор фактично розумів, що на 9 день після виходу в ефір сюжету Дениса Бігуса малоймовірно знайти якісь дані, що мають значення для кримінальної справи, проте дав згоду на їх проведення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження матеріалів справи", - додали в САП.

В САП заявили, що НАБУ пізно взялось просити у військової прокуратури матеріали справи.

Нагадаємо, в НАБУ заявили, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура саботує розслідування Національного антикорупційного бюро України. У НАБУ повідомили, що прокурори САП затягують терміни погодження клопотання про вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.