В САП отреагировали открытым письмом на обвинения Венедиктовой

Прокуроры не согласны с обвинениями в бездействии
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры отреагировали на обвинения генерального прокурора Ирины Венедиктовой в многочисленных нарушениях. Они опубликовали открытое письмо.
Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.
В частности, прокуроры подчеркнули, что категорически не согласны с Венедиктовой относительно обвинений в бездеятельности, отсутствии результатов работы и нарушении сроков в уголовных процессах.
"НАБУ и САП принимаются все возможные действия, направленные на быстрое, полное и эффективное расследование переданных из ГПУ дел и принятия окончательных решений в кратчайшие сроки", - говорится в открытом письме.
Также отмечается, что прокуроры САП настроены на сотрудничество с Офисом генпрокурора в рамках, определенных законодательством.
Лист закреплен подписями прокуроров.
Фото: открытое письмо (facebook.com/sap.gov.ru)
Напомним, 26 мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в многочисленных нарушениях.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Автор: Инна Собора