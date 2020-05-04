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НАБУ открыло дело в отношении Венедиктовой

Новости » Политика     04.05.2020 - 18:24
НАБУ открыло дело в отношении Венедиктовой
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

НАБУ проверит возможное недекларирование имущества

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

В частности, уголовное производство касается возможного недекларирования имущества

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Отметим, ранее ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.

Напомним, ранее судьи Верховного суда обвинили Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка. Судьи расценили заявления нового генпрокурора как попытку противопоставить судебную власть обществу и государству в целом. Дословно Венедиктова заявляла, что прокуроры отстаивают государственные деньги в этом деле.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Венедиктова может быть уволена с занимаемой должности, если не будет результатов

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Новости Украины НАБУуголовное делоИрина Венедиктова
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