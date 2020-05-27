В САП відреагували відкритим листом на звинувачення Венедіктової

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Прокурори не згодні із звинуваченнями у бездіяльності

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відреагували на звинувачення генерального прокурора Ірини Венедіктової у численних порушеннях. Вони опублікували відкритий лист.

Про це повідомила прес-служба САП у Facebook.

Зокрема, прокурори наголосили, що категорично не згодні із Венедіктовою щодо звинувачень у бездіяльності, відсутності результатів роботи та порушенні строків в кримінальних провадженнях.

"НАБУ та САП вживаються всі можливі дії, спрямовані на швидке, повне та ефективне розслідування переданих з ГПУ справ та прийняття остаточних рішень у найкоротші строки", - йдеться у відкритому листі.

Також наголошується, що прокурори САП налаштовані на співпрацю з Офісом генпрокурора в межах, визначених законодавством.

Лист закріплений підписами прокурорів.

Фото: відкритий лист (facebook.com/sap.gov.ua)

Нагадаємо, 26 травня генпрокурор Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедиктової.

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Автор: Инна Собора