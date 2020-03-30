САП открыла дело из-за связанного с Ермаком коррупционного скандала

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело из-за коррупционного скандала, связанного с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook САП.

Сообщается, что руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы государственной власти. Дело открыто после обращения нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса, который заявил о коррупционных преступлениях при назначении конкретных людей на должности главы ОГА и директора государственного предприятия.

"Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководство Офиса президента Украины к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины - злоупотребление влиянием. Досудебное расследование поручено НАБУ.

Отметим, вчера Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака Денисом, который обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныце". Предполагается, что через Дениса Ермака отдельные назначения за крупные суммы якобы согласовывались в Офисе президента.

Андрей Ермак отрицает, что его брат может быть причастен к этому.

Напомним, в феврале Офис генпрокурора сообщил, что мошенники со "связями с Зеленским" продавали должности глав ОГА.