У САП засудили побиття активістів під час протестів у НАБУ

САП вимагає розслідувати побиття активістів та покарати винних

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) засудила застосування насильства щодо протестувальників, які пікетували будівлю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це йдеться у заяві САП у facebook.

Зокрема, в заяві йдеться, що САП "рішуче засуджує насильство та завдання шкоди здоров’ю протестувальників".

"Висловлюємо співчуття постраждалим протестувальникам та вимагаємо належного розслідування події та покарання тих, хто зазіхнув на конституційну свободу вираження поглядів та мирних зібрань", - повідомили в САП.

У прокуратурі також зазначили, що якими би не були причини протестів, вони мають відбуватись в рамках Конституції України і не загрожувати активістам та оточуючим.

"Водночас звертаємо увагу, що пікети та мітинги не змусять прокурорів САП ухвалювати або ж не ухвалювати певні рішення, оскільки прокурор керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України", - відзначили у прокуратурі.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року група невідомих увірвалася в хол будівлі Національного антикорупційного бюро України. У поліції зазначили, що у результаті інциденту під будівлею НАБУ нікого затримано не було.