САП оспорит оправдательный приговор Труханову

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) оспорит приговор мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

Как сообщается, прокуроры САП категорически не соглашаются с решением Малиновского районного суда города Одессы.

"По мнению стороны обвинения детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, в своей совокупности в полном объеме доводят виновности Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений", - говорится в сообщении.

После с ознакомлением с полным текстом приговора, прокурорами САП будет подана апелляционная жалоба на решение суда.

Отметим, сегодня, 9 июля, Малиновский райсуд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП подозревают чиновников городского совета Одессы, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". САП просит мэру 12 лет тюрьмы. Также прокуратура требует наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана.