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Суд вынес приговор Труханову

Новости » Политика    09.07.2019 - 17:23
Суд вынес приговор Труханову
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Суд вынес Труханову оправдательный приговор

Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". Об этом сообщает местное издание "Думская".

Сообщается, что громкий процесс в Малиновском районном суде завершился оправдвтельным приговором. При оглашении приговора судья перечислил фигурантов дела и отметил, что суд не видит в их действиях состава преступления.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры не присутствовали на оглашении приговора. На заседание пытался прорваться Михаил Саакашвили, однако полиция оцепила зал судебных заседаний, а затем вывела его из здания

Напомним, САП просила 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества для Труханова. 

Прокуратура требовала наказания в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана и по 10 лет заключения для чиновников Алексея Спектора, Владимира Родионова и Василия Шкрябая. Кроме того, директору ООО "Valton Group" Игорю Кравченко прокуроры просили 11 лет тюрьмы, для продавца здания завода "Краян" Петра Загодиренко -10 лет, а для оценщика здания Галины Богдановой - 7 лет лишения свободы.

РБК-Украина писало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.

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