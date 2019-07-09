САП оскаржить виправдувальний вирок Труханову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить вирок мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення САП у Facebook.

Як повідомляється, прокурори САП категорично не погоджуються з рішенням Малиновського районного суду міста Одеси.

"На думку сторони звинувачення детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проведено всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, зібрано численна кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винність Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів", - йдеться в повідомленні

Після ознайомлення з повним текстом вироку, прокурорами САП буде подана апеляційна скарга на рішення суду.

Зазначимо, сьогодні, 9 липня, Малиновський райсуд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міської ради Одеси, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". САП просить мера 12 років в'язниці. Також прокуратура вимагає покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана.