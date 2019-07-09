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САП оспорит оправдательный приговор Труханову

Новости » Общество    09.07.2019 - 18:57
САП оспорит оправдательный приговор Труханову
Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прокурорами САП будет подана апелляционная жалоба на решение суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) оспорит приговор мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

Как сообщается, прокуроры САП категорически не соглашаются с решением Малиновского районного суда города Одессы.

"По мнению стороны обвинения детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, в своей совокупности в полном объеме доводят виновности Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений", - говорится в сообщении.

После с ознакомлением с полным текстом приговора, прокурорами САП будет подана апелляционная жалоба на решение суда.

Отметим, сегодня, 9 июля, Малиновский райсуд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП подозревают чиновников городского совета Одессы, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". САП просит мэру 12 лет тюрьмы. Также прокуратура требует наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана.

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