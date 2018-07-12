САП Холодницкого может выступить локомотивом реформы прокурорской системы, - эксперт

Руководство НАБУ и ГПУ удерживает эти органы "на страже" разных коррупционных схем, уверен Карасев

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) под руководством Назара Холодницкого осталась единственным органом в правоохранительной системе координат, который следует закону. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасев, комментируя на своей странице в Facebook интервью руководителя САП для Deutsche Welle.

"Позиция законника оказалась сильнее методов оппонентов (прослушки и пиара). Именно институциональная позиция дает ему (Холодницкому. – ред.) возможность противостоять системе, выдерживать психологическое давление и пиарную чехарду. Хотя бы один институциональный, применяющий право и следующий закону орган нужен в правоохранительной системе координат", - считает Карасев.

По его мнению, руководство НАБУ и ГПУ удерживает эти органы "на страже" разных коррупционных схем.

"Сытник и Луценко декларируют добропорядочные намерения, демонстрируют определенные результаты, вот только принцип работы остается прежний – как же не учитывать личные связи, выгодные преференции. Да и сломать нетленное – "свои люди – сочтемся", - почти нереально", - пишет политолог.

Он уточняет, что конфликт Назара Холодницкого с Артемом Сытником и Юрием Луценко продиктован разными подходами и позициями к борьбе с коррупцией.

"Холодницкий стоит и отстаивает институциональную версию антикоррупционной борьбы. Отсюда у него стратегия выстроить и управлять САП как институциональной структурой, избегая персонального и политического влияния", - отметил Карасев.

Такая стратегия, считает политолог, поспособствует реформированию правоохранительной системы.

"САП сегодня может выступить локомотивом реформы в корпоративной, закрытой прокурорской системе", - резюмировал Карасев.

Как известно, Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. Сытник объяснял, что в деле главы САП речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в Контрольно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Комиссия рекомендовала объявить главе САП выговор.