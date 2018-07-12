САП Холодницького може виступити локомотивом реформи прокурорської системи, - експерт

Керівництво НАБУ і ГПУ утримує ці органи "на сторожі" різних корупційних схем, упевнений Карасьов

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) під керівництвом Назара Холодницького залишилася єдиним органом в правоохоронній системі координат, який слідує закону. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов, коментуючи на своїй сторінці в Facebook інтерв'ю керівника САП для Deutsche Welle.

"Позиція законника виявилася сильнішою методів опонентів (прослуховування і піару). Саме інституційна позиція дає йому (Холодницькому. – ред.) можливість протистояти системі, витримувати психологічний тиск і пиарную чехарду. Хоча б один інституціональний, що застосовує право і наступний закону орган потрібен в правоохоронній системі координат", - вважає Карасьов.

На його думку, керівництво НАБУ і ГПУ утримує ці органи "на сторожі" різних корупційних схем.

"Ситник і Луценко декларують доброчесні наміри, демонструють певні результати, от тільки принцип роботи залишається колишній – як же не враховувати особисті зв'язки, вигідні преференції. Та й зламати нетлінне – "свої люди – поквитаємось", - майже нереально", - пише політолог.

Він уточнює, що конфлікт Назара Холодницького з Артемом Ситником і Юрієм Луценком продиктований різними підходами і позиціями до боротьби з корупцією.

"Холодницький стоїть і відстоює інституційну версію антикорупційної боротьби. Звідси у нього стратегія вибудувати і управляти САП як інституційною структурою, уникаючи персонального і політичного впливу", - зазначив Карасьов.

Така стратегія, вважає політолог, сприятиме реформуванню правоохоронної системи.

"САП сьогодні може виступити локомотивом реформи в корпоративній, закритій прокурорській системі", - резюмував Карасьов.

Як відомо, Холодницький очолив новий підрозділ ГПУ – Спеціалізовану антикорупційну прокуратури – 1 грудня 2015 року. У березні 2018 року стало відомо, що НАБУ кілька тижнів прослуховувало кабінет Холодницького. Ситник пояснював, що у справі глави САП мова йде про "злив" інформації фігурантам кримінальних проваджень.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко і Ситник направили в Контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Холодницкого. Комісія рекомендувала оголосити чолі САП догану.