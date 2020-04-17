Санврач Житомирской области обязал остановить частный транспорт, власти игнорируют

Для ужесточения карантина в Житомирской области главный санитарный врач Зиновий Парамонов обязал местные власти остановить частный транспорт. Соответствующее постановление в Facebook опубликовал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

В постановлении местный главный санврач требует до 27 апреля прекратить движение всех видов пассажирского (городского и междугородного) и частного транспорта на территории Житомирской области. Также в документе есть требование закрыть Житомир, Бердичев, Коростень и Малин для транспорта без специальных пропусков, которые должны выдать местные власти.

Фото: постановление (facebook.com/sukhomlyn.sergey)

Кроме того, необходимо прекратить деятельность всех предприятий, учреждений, организаций и торговых объектов, а также не допустить скопления людей в храмах на Пасху.

В то же время, местные СМИ пишут, что власти Житомира проигнорировали требования остановить жизнь в городе на 10 дней.

"Я понимаю, что в городах Житомирской области (Малине, Житомире, Бердичеве, Коростене) сложилась сложная ситуация с количеством заболеваний и это постановление - это даже не чрезвычайное положение, это чуть больше чем чрезвычайное положение, и, я думаю, что такого уровня постановления может принимать только правительство", - заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин на внеочередном заседании исполкома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области закрываются все рынки в рамках усиление карантина.