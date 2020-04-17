Санлікар Житомирської області зобов'язав зупинити приватний транспорт, влада ігнорує

Для посилення карантину в Житомирській області головний санітарний лікар Зиновій Парамонов зобов'язав місцеву владу зупинити приватний транспорт. Відповідну постанову у Facebook опублікував мер Житомира Сергій Сухомлин.

У постанові місцевий головний санлікар вимагає до 27 квітня припинити рух всіх видів пасажирського (міського та міжміського) та приватного транспорту на території Житомирської області. Також у документі є вимога закрити Житомир, Бердичів, Коростень і Малин для транспорту без спеціальних перепусток, які має видати місцева влада.

Фото: постанова (facebook.com/sukhomlyn.sergey)

Крім того, необхідно припинити діяльність усіх підприємств, установ, організацій та торговельних об'єктів, а також не допустити скупчення людей в храмах на Великдень.

У той же час, місцеві ЗМІ пишуть, що влада Житомира проігнорувала вимоги зупинити життя в місті на 10 днів.

"Я розумію, що в містах Житомирської області (Малині, Житомирі, Бердичеві, Коростені) склалась складна ситуація з кількістю захворювань і ця постанова - це навіть не надзвичайний стан, це трохи більше ніж надзвичайний стан, і, я думаю, що такого рівня постанови може приймати тільки уряд", - заявив мер Житомира Сергій Сухомлин на позачерговому засіданні виконкому

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області закриваються всі ринки в рамках посилення карантину.