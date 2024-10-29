Сантехніки, електрики та комунальники: чи відчувається дефіцит на ринку праці

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На ринку праці бракує "робочої сили"

Ситуація на ринку праці України залишається складною. На відміну від довоєнного часу, коли робочих місць не вистачало, наразі загострюється структурне безробіття, яке характеризується дефіцитом кадрів за багатьма професіями.

Як розповіли РБК-Україна в Державній службі зайнятості (ДСЗ), найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників.

Внаслідок воєнних дій, міграції українців за кордон, призову чоловіків та жінок на військову службу пропозиція робочої сили є обмеженою.

До того ж у ДСЗ зазначають, що суттєво змінилася гендерна структура зареєстрованих безробітних.

Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 78%, а в окремих регіонах – 80%. Тому виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій для кваліфікованих робітників, зокрема, й у комунальному господарстві.

Яких працівників не вистачає

За даними Держслужби зайнятості, у комунальній сфері наразі не вистачає таких працівників: слюсар-сантехнік, слюсар-електрик, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, машиніст екскаватора, столяр тощо.

Фото: в Україні дефіцит працівників комунальної сфери (freepik.com)

Станом на 25 жовтня 2024 року на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує інформацію ДСЗ та провідних українських сайтів з пошуку роботи, було розміщено:

1,4 тис. пропозицій роботи для електромонтерів ;

; по 1 тис. – для електриків та двірників ;

та ; 600 вакансій – для слюсарів-сантехніків ;

; 500 вакансій – для робітників з обслуговування будинків.

Зарплати комунальників

Середня зарплата електромонтера за даними "Єдиного порталу вакансій" становить 15 тис. грн, проте також є вакансії з рівнем оплати понад 25 тис. грн.

Промислові підприємства, виробничі компанії, комунальні організації, Київський метрополітен, ТЕЦ та ін. шукають кваліфікованих працівників із досвідом. В обов'язки входитиме забезпечення безперебійної роботи електрообладнання, обслуговування електроустановок та мереж.

Скриншот dcz.gov.ua

Роботу двірником пропонують у житлових комплексах, ОСМД, на підприємствах та в організаціях. Досвід за такими вакансіями зазвичай необов'язковий, але робота потребує фізичної витривалості.

Середня зарплата двірника трохи вища за мінімальну – 9 тис. грн. Водночас на кадрових порталах є оголошення з пропонованим рівнем доходу понад 12 тис. грн.

За даними robota.ua, у Києві двірник мережі "Епіцентр" може заробляти 14-15 тис. грн за прибирання прилеглих до магазину територій і парковки, збирання відходів з урн. Графік роботи 3/3, забезпечують харчуванням.

Скриншот robota.ua

У магазинах косметики Prostor у Львові двірник може заробляти 10 тис. грн. На "Єдиному порталі вакансій" є пропозиції роботи двірником у школі в Дарницькому районі Києва з зарплатою 12 тис. грн, двірнику в "Київтеплоенерго" готові платити 9,7 тис. грн.

Кваліфіковані сантехніки у попиті серед роботодавців. Працівників із професійними навичками шукають на роботи з повірки лічильників води та опалення. До обов'язків сантехніка також зазвичай входить виконання ремонтних та монтажних робіт у системах водопостачання, каналізації та опалення.

Пропонують середню зарплату – 13 тис. грн (дані "Єдиного порталу вакансій"), є пропозиції з вищим рівнем доходу (понад 25 тис. грн у Києві, за даними Work.ua), залежно від вмінь та досвіду.

Скриншот Work.ua

Електрикам у вакансіях наразі пропонують середню зарплату 17 тис. грн. Для цієї роботи також необхідно мати спеціалізовану освіту та досвід.

Середня зарплата робітників з обслуговування будинків (завгоспів) становить 10 тис. грн, проте може бути вищою залежно від посадових функцій та рівня відповідальності.

Скриншот Work.ua

До прикладу, на вакансію управителя будинку бізнес-класу в Києві із зарплатою 30 тис. грн шукають людину, яка має розуміння роботи інженерних систем, буде організовувати та контролювати проведення ремонтних робіт, працювати з документацією.

При підготовці використовувалися: інформація від Державної служби зайнятості на запит РБК-Україна, дані порталів пошуку роботи Work.ua та robota.ua.