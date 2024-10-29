Сантехники, электрики и коммунальщики: ощущается ли дефицит на рынке труда

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На рынке труда дефицит "рабочей силы"

Ситуация на рынке труда Украины остается сложной. В отличие от довоенного

времени, когда рабочих мест не хватало, сейчас обостряется структурная безработица, которая характеризуется дефицитом кадров во многих профессиях.

Как рассказали РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ), самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих.

В результате военных действий, миграции украинцев за границу, призыва мужчин и женщин на военную службу предложение рабочей силы ограничено.

К тому же в ГСЗ отмечают, что существенно изменилась гендерная структура зарегистрированных безработных.

Если к началу войны в структуре безработных женщины составляли 55%,

то сегодня доля женщин выросла до 78%, а в отдельных регионах – 80%. Поэтому возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий для квалифицированных рабочих, в том числе и в коммунальном хозяйстве.

Каких работников не хватает

По данным Госслужбы занятости, в коммунальной сфере на сегодня не хватает таких работников: слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, машинист экскаватора, столяр и т.д.

Фото: в Украине дефицит работников коммунальной сферы (freepik.com)

По состоянию на 25 октября 2024 на "Едином портале вакансий", который

объединяет информацию ГСЗ и ведущих украинских сайтов по поиску работы, размещено:

1,4 тыс. предложений работы для электромонтеров;

по 1 тыс. – для электриков и дворников;

и дворников; 600 вакансий – для слесарей-сантехников ;

; 500 вакансий – для рабочих по обслуживанию домов.

Зарплаты коммунальщиков

Средняя зарплата электромонтера по данным "Единого портала вакансий" составляет 15 тыс. грн, однако есть вакансии с уровнем оплаты более 25 тыс. грн.

Промышленные предприятия, производственные компании, коммунальные организации, Киевский метрополитен, ТЭЦ и др. ищут квалифицированных работников с опытом. В обязанности будет входить обеспечение бесперебойной работы электрооборудования, обслуживание электроустановок и сетей.

Скриншот dcz.gov.ua

Работу дворником предлагают в жилищных комплексах, ОСМД, на предприятиях и организациях. Опыт по таким вакансиям обычно не обязателен, но работа требует физической выносливости.

Средняя зарплата дворника немного выше минимальной – 9 тыс. грн. При этом на кадровых порталах есть объявления с предлагаемым уровнем дохода более 12 тыс. грн.

По данным robota.ua, в Киеве дворник сети "Эпицентр" может зарабатывать 14-15 тыс. грн за уборку прилегающих к магазину территорий и парковки, сбор отходов с урн. График работы 3/3, обеспечивают питанием.

Скриншот robota.ua

В магазинах косметики Prostor во Львове дворник может зарабатывать 10 тыс. грн. На "Едином портале вакансий" есть предложения работы дворником в школе в Дарницком районе Киева с зарплатой 12 тыс. грн, дворнику в "Киевтеплоэнерго" готовы платить 9,7 тыс. грн.

Квалифицированные сантехники пользуются спросом у работодателей. Работников с профессиональными навыками ищут на работы по поверке счетчиков воды и отопления. В обязанности сантехника также обычно входит выполнение ремонтных и монтажных работ в системах водоснабжения, канализации и отопления.

Предлагают среднюю зарплату – 13 тыс. грн (данные "Единого портала вакансий"), есть предложения с более высоким уровнем дохода (более 25 тыс. грн в Киеве, по данным Work.ua), в зависимости от умений и опыта.

Скриншот Work.ua

Электрикам в вакансиях предлагают среднюю зарплату 17 тыс. грн. Для этой работы необходимо иметь специализированное образование и опыт.

Средняя зарплата рабочих по обслуживанию домов (завхозов) составляет 10 тыс. грн, но может быть выше в зависимости от должностных функций и уровня ответственности.

Скриншот Work.ua

К примеру, на вакансию управляющего домом бизнес-класса в Киеве с зарплатой 30 тыс. грн ищут человека, который знает, как функционируют инженерные системы, будет организовывать и контролировать проведение ремонтных работ, работать с документацией.

При подготовке использовались: информация от Государственной службы занятости по запросу РБК-Украина, данные порталов поиска работы Work.ua и robota.ua.