"Санкційний блекаут": Зеленський відреагував на рішення Трампа щодо "закону Грема"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, у час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, у США було ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни.

"Цей закон міг - і ще може! - дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", - наголосив президент.

Він зазгачив, що Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Росіяни хочуть залишити мільйони українців без електрики та опалення.

"Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно", - наголосив Зеленський.