"Санкційний блекаут": Зеленський відреагував на рішення Трампа щодо "закону Грема"
Президент Володимир Зеленський назвав "санкційним блекаутом" скасування президентом США Дональдом Трампом санкцій проти Росії у підписаному так званому "законі Грема".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
За словами Зеленського, у час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, у США було ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни.
"Цей закон міг - і ще може! - дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", - наголосив президент.
Він зазгачив, що Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Росіяни хочуть залишити мільйони українців без електрики та опалення.
"Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно", - наголосив Зеленський.
Трамп призупинив санкції проти Росії
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення "пекельних санкцій" проти Росії - масштабних мит, обмежень та санкцій, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем за купівлю російських енергоносіїв.
Трамп скористався положенням про відміну санкцій у рамках закону, який відстоював Ліндсі Грем як спосіб покарати Росію за війну в Україні.
Директива формально вводить мита, але зупиняє їхню дію. Це означає, що Трамп може застосувати їх в інший час, якщо захоче.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із Ліндсі Гремом розробляв закон про "пекельні санкції" проти Росії, різко розкритикував Трампа за його відмову запроваджувати ці обмеження.