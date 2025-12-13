Санкції не зупинили експорт: грецькі танкери допомагають Росії продавати нафту
Грецькі нафтові танкери продовжують працювати в російських портах Фінської затоки, сприяючи експорту нафти з РФ, попри санкції ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання YLE.
За даними сервісів моніторингу морського трафіку, грецькі танкери Velos Topas та Irini були помічені у Фінській затоці поблизу російських портів. Зокрема, Velos Topas перебував у порту Лаукаансуу - одному з ключових нафтових терміналів Росії, а Irini фіксували біля берегів Санкт-Петербурга.
Факт присутності суден під грецьким прапором у Балтійському морі виглядає несподівано, адже країни ЄС намагаються обмежити доходи Кремля від експорту енергоносіїв.
Втім, морські експерти підтверджують, що реєстрація суден у Греції сама по собі не означає порушення санкцій. Європейське законодавство дозволяє транспортування російської нафти за дотримання чітких умов:
-
експорт заборонений до країн ЄС;
-
ціна нафти не має перевищувати встановлену санкціями граничну межу.
Наприклад, грецький танкер Minerva Julie після заходу в російський порт прямує не до Європи, а до Тайваню.
Експорт нафти в обхід санкцій
Росія активно використовує так званий "тіньовий флот" - мережу суден, зареєстрованих за межами ЄС і прихованих за складними корпоративними структурами.
Ситуація з грецькими танкерами демонструє, що навіть судна з країн Євросоюзу можуть брати участь у перевезенні російської нафти легально.
За оцінками експертів, 30-40% експорту російської нафти проходить через Балтійське море.
Західні держави утримуються від силового втручання для зупинки танкерів, оскільки Москва може трактувати це як ворожі дії або навіть акт війни.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, що Європейський Союз може у січні ухвалити вже 20-й пакет санкцій проти РФ, при цьому офіційні обговорення мають стартувати після новорічних свят. Один із високопосадовців ЄС зазначив, що наразі це питання не належить до першочергових.
Водночас джерела повідомляють, що тривають неформальні консультації щодо можливого нового пакета, зокрема стосовно санкційних списків. Втім, співрозмовники наголошують, що йдеться про звичайний підготовчий процес.
Нагадаємо, у жовтні Євросоюз офіційно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на скорочення доходів Кремля та блокування схем обходу обмежень через треті країни.