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Санкції змушують РФ бути залежною від "ненадійних" партнерів, - генерал НАТО

Субота 16 вересня 2023 18:19
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Санкції змушують РФ бути залежною від "ненадійних" партнерів, - генерал НАТО Фото: Володимир Путін та Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Росія змушена звертатись по допомогу у війні проти України до "ненадійних" партнерів. Так на країну-агресора впливають санкції.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час відкриття щорічної конференції НАТО на рівні керівників оборони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

Він зауважив, що РФ втрачає значну кількіть захоплених в Україні території. Водночас вся Росія страждає від наслідків економічних санкцій і дипломатичної ізоляції.

"Росія змушена співпрацювати з ненадійними гравцями і стає дедалі залежнішою", - сказав він.

Бауер не назвав конкретних гравців, про яких він згадав. Ймовірно, мався на увазі і диктатор КНДР Кім Чен Ин, з яким нещодавно проводив зустріч Володимир Путін.

Візит Кім Чен Ина до Росії

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав до Росії, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч прийшла на Далекому Сході Росії на космодромі "Восточний". Західні ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин "засипав" росіян питаннями про будівництво та запуск балістичних ракет.

До того ж, Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї, а глава Кремля нібито дав згоду.

Більше про зустріч Путіна та Кіма можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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