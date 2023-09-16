Санкции заставляют РФ быть зависимой от "ненадежных" партнеров, - генерал НАТО
Россия вынуждена обращаться за помощью в войне против Украины к "ненадежным" партнерам. Так на страну-агрессора влияют санкции.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
Он отметил, что РФ теряет значительное количество захваченных в Украине территории. В то же время вся Россия страдает последствиями экономических санкций и дипломатической изоляции.
"Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными игроками и становится все зависимее", - сказал он.
Бауэр не назвал конкретных игроков, о которых он упомянул. Вероятно, имелся в виду и диктатор КНДР Ким Чен Ын, с которым недавно проводил встречу Владимир Путин.
Визит Ким Чен Ина в Россию.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.
Встреча пришла на Дальнем Востоке России на космодроме "Восточный". Западные СМИ сообщали, что Ким Чен Ын "засыпал" россиян вопросами о строительстве и запуске баллистических ракет.
К тому же, Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею, а глава Кремля якобы дал согласие.
Больше о встречах Путина и Кима можно узнать в материале РБК-Украина.
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