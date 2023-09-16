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Санкции заставляют РФ быть зависимой от "ненадежных" партнеров, - генерал НАТО

Суббота 16 сентября 2023 18:19
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Санкции заставляют РФ быть зависимой от "ненадежных" партнеров, - генерал НАТО Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Россия вынуждена обращаться за помощью в войне против Украины к "ненадежным" партнерам. Так на страну-агрессора влияют санкции.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Он отметил, что РФ теряет значительное количество захваченных в Украине территории. В то же время вся Россия страдает последствиями экономических санкций и дипломатической изоляции.

"Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными игроками и становится все зависимее", - сказал он.

Бауэр не назвал конкретных игроков, о которых он упомянул. Вероятно, имелся в виду и диктатор КНДР Ким Чен Ын, с которым недавно проводил встречу Владимир Путин.

Визит Ким Чен Ина в Россию.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Встреча пришла на Дальнем Востоке России на космодроме "Восточный". Западные СМИ сообщали, что Ким Чен Ын "засыпал" россиян вопросами о строительстве и запуске баллистических ракет.

К тому же, Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею, а глава Кремля якобы дал согласие.

Больше о встречах Путина и Кима можно узнать в материале РБК-Украина.

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