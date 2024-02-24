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Санкції, заморожені активи РФ та "вибори". G7 зробила заяву щодо України

Фото: G7 зробила заяву щодо війни Росії проти України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Країни "Групи семи" (G7) закликають Росію припинити агресію та вивести війська з України, а також обіцяють вводить нові антиросійські санкції та продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7 до других роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Країни G7 також обіцяють вводити нові санкції, щоб послаблювати воєнну машину РФ, а також перешкоджати обходу цих санкцій, зокрема, за допомогою третіх країн.

G7 пообіцяли продовжувати роботу над пошуком шляхів використання заморожених активів РФ на підтримку України. Водночас в G7 запевнили, що ці активи будуть заморожені, доки Росія не заплатить за всю шкоду, завдану Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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