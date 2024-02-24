Санкции, замороженные активы РФ и "выборы". G7 сделала заявление по Украине

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Страны G7 также обещают вводить новые санкции, чтобы ослаблять военную машину РФ, а также препятствовать обходу этих санкций, в частности с помощью третьих стран.

G7 пообещали продолжать работу над поиском путей использования замороженных активов РФ на поддержку Украины. В то же время в G7 заверили, что эти активы будут заморожены, пока Россия не заплатит за весь ущерб, причиненный Украине.

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