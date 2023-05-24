Санкції викликають зростання побоювань бізнесу в Україні, - Politico

Деякі пов’язані з політикою гравці можуть користуватися воєнним станом задля власного збагачення та послаблення суперників по бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Politico .

Так, генеральний директор "Смарт-Холдингу" Юлія Кірьянова заявила в коментарі, що українські посадовці вищої ланки хочуть змусити компанію погодитися на продаж за безцінь. Водночас протистояти небезпечно, "тому що, коли закон не діє, будь-яка людина може бути переслідувана без причини".

Кірьянова вважає, що війна Росії проти України використовується впливовими та пов’язаними з політикою гравцями в Україні для збагачення шляхом вимагання, пограбування та послаблення суперників по бізнесу, а також для можливості перерозподілу корпоративних активів, частково шляхом позбавлення старої еліти її статків задля формування нової.

"Скоро з'являться нові олігархи", - говорить вона.

Кірьянова та інші керівники корпорацій зазначають також, що "зміна порядку" призвела до того, що деякі компанії - включно зі "Смарт-Холдинг" - отримали сумнівні кримінальні звинувачення або були внесені до списку санкційних компаній на основі дуже розпливчастих міркувань національної безпеки.

"Я вважаю, що арешт активів компанії, який змусив її зупинитись по деяким зі своїх ключових сфер діяльності, завдав значної шкоди Україні та її економіці. Це завдало шкоди репутації країни, є трагічним для тисяч співробітників та їхніх сімей і є абсолютно невиправданим з точки зору безпеки держави", - сказала Кірьянова.

Вона переконана, що увесь тиск на бізнес з боку держави відбувається з метою змусити погодитися на продаж компанії.

"За кілька годин до рейдів до компанії звернулися з пропозицією купівлі-продажу її часток у секторі природного газу від іноземних інвесторів - британських та американських - які не мають історії в енергетичному секторі… Пропозиція - третина вартості бізнесу - була відхилена", - розказала СЕО Smart-Holding.

Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в коментарі Politico також заявив, що в Україні наразі ведеться внутрішня комерційна війна, яка зачіпає всіх, від агробізнесу до ІТ-сектору.

Подібні кроки проти успішніших компаній України викликають здивування - не лише в Києві - і ризикують відлякати іноземних інвесторів, додаючи залаштункового занепокоєння щодо проблеми корупції в країні, додає Politico.