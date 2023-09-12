Санкції тільки на користь? В ОП висміяли нещодавні аварії з літаками в Росії

У Росії розповідають про нібито безрезультативність західних санкцій у той час, як їхні літаки то не можуть злетіти, то не можуть приземлитися з "технічних причин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака .

"Голова "Уральських авіаліній" каже, що санкції їм тільки на користь… Один літак здійснює екстрену посадку під Новосибірськом через несправність… Інший не може злетіти з Єкатеринбурга з технічних причин… Користь", - написав він.

Що цьому передувало

Зазначимо, що через санкції та нестачу західних запчастин у російських авіакомпаній доволі часто відбуваються інциденти.

Так, сьогодні у Новосибірській області пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній" здійснив екстрену посадку в полі на ґрунт. На його борту було 167 людей. Через інцидент постраждалих немає.

Крім того, 2 вересня в Єкатеринбурзі літак не міг здійснити зліт через виявлені технічні проблеми. Лайнер мав полетіти до Красноярська.

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