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Санкції та лікування військових. В лікарнях окупованого Криму фіксують кризову ситуацію

Фото: В лікарнях окупованого Криму фіксують кризову ситуацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В лікарнях окупованого Криму фіксують кризову ситуацію через переорієнтування півострова на обслуговування військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Кількість хворих на Covid-19 на 25% перевищує норму. В тимчасово окупованому Криму зростає кількість хворих на респіраторні захворювання", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що ситуація є кризовою через переорієнтування лікарень півострова на обслуговування російських військових. Кількість поранених зростає щодня. За даними підпілля, так звана влада півострова наказала надавати пріоритет у лікуванні саме військовим.

"Також, через санкції на півострові дефіцит з необхідними ліками для цивільних", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що окупанти планують закрити останню лікарню Каховки у Херсонській області. Всіх хворих хочуть перевезти вглиб окупованого регіону.

Російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек" у Криму, а також встановлювати бетонні загорожі, відомі як "зуби дракона".

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