Санкции и лечение военных. В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию

В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию из-за переориентации полуострова на обслуживание военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Количество больных Covid-19 на 25% превышает норму. Во временно оккупированном Крыму растет количество больных респираторными заболеваниями", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что ситуация кризисная из-за переориентации больниц полуострова на обслуживание российских военных. Число раненых растет ежедневно. По данным подполья, так называемые власти полуострова приказали предоставлять приоритет в лечении именно военным.

"Также из-за санкций на полуострове дефицит с необходимыми лекарствами для гражданских", - добавили в ЦНС.