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Санкции и лечение военных. В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию

Фото: В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В больницах оккупированного Крыма фиксируют кризисную ситуацию из-за переориентации полуострова на обслуживание военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Количество больных Covid-19 на 25% превышает норму. Во временно оккупированном Крыму растет количество больных респираторными заболеваниями", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что ситуация кризисная из-за переориентации больниц полуострова на обслуживание российских военных. Число раненых растет ежедневно. По данным подполья, так называемые власти полуострова приказали предоставлять приоритет в лечении именно военным.

"Также из-за санкций на полуострове дефицит с необходимыми лекарствами для гражданских", - добавили в ЦНС.

Напомним, что оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.

Российские оккупанты начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек" в Крыму, а также устанавливать бетонные изгороди, известные как "зубы дракона".

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