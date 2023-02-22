Санкции и двери к диалогу: МОК выпустил противоречивое заявление к годовщине вторжения РФ

МОК выразил соболезнования украинцам за боли и страдания войны, которую ведет Россия при поддержке Беларуси. Ее продолжение функционеры считают грубым нарушением олимпийского перемирия и Олимпийской хартии.

"По этой причине МОК ввел беспрецедентные санкции против российских и белорусских государств и правительств, которые несут ответственность за эту войну: никаких международных спортивных мероприятий в России и Беларуси; отсутствие флага, гимна или других национальных символов; и никаких правительственных или государственных служащих, аккредитованных на любые международные спортивные мероприятия", – говорится в заявлении.

В МОК напомнили, что ограничения были введены еще в феврале прошлого года. Впоследствии санкции были ужесточены, подтверждены декабрьским Олимпийским саммитом и остаются в силе. В то же время в Лозанне намекнули на вероятное возвращение спортсменов, "уважающих Олимпийскую хартию". Их участие вместе с украинцами якобы станет шагом к диалогу и будущему миру.

"Олимпийские игры могут стать примером для мира, где все уважают одинаковые правила и друг друга. Они могут вдохновить нас решать проблемы, построить мосты, что ведет к лучшему пониманию между людьми. Они могут открыть двери для диалога и развития мира так, как это ни делает отчуждение и раскол", – заявили в МОК.

Признав, что большинство национальных олимпийских комитетов поддерживают введенные против Беларуси и РФ спортивные санкции, функционеры еще раз отметили миротворческую и объединительную миссию движения. "Дайте миру шанс", – призвали мировых лидеров в МОК.