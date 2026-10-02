Санкції США вдарили по платіжній системі, через яку РФ оплачувала постачання армії

Рішення, оголошене 1 жовтня, заморожує всі активи компанії у США. Американцям також заборонено мати справи як з A7, так і з її субагентами, які діють від імені мережі.

Мережа фінансових розвідників Мінфіну FinCEN пішла далі й запропонувала заборонити будь-які перекази коштів за участі субагентів A7.

Адміністрація Трампа, яка здебільшого утримується від фінансових санкцій проти Росії через війну в Україні, подала цей крок як частину операції проти Ірану під назвою Economic Outcast.

"Мінфін руйнує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Що таке A7

Компанію заснував молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, який перебуває під санкціями, за підтримки російського державного Промсвязьбанку. Цей банк тісно пов'язаний з оборонною промисловістю РФ і теж перебуває під американськими санкціями.

У Кремлі просували A7 як альтернативу західній платіжній системі, від якої Росію відрізали після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ці субагенти становлять основу операційної архітектури мережі A7 як спеціально створеного механізму для обходу санкцій та відмивання коштів, пов'язаного з незаконними російськими фінансами, яким користуються й інші порушники, зокрема Іран", - йдеться в заяві Мінфіну США.