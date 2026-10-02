Санкции США ударили по платежной системе, по которой РФ оплачивала поставки армии

Решение, объявленное 1 октября, замораживает все активы компании в США. Американцам также запрещено иметь дела как с A7, так и с субагентами, действующими от имени сети.

Сеть финансовых разведчиков Минфина FinCEN пошла дальше и предложила запретить любые переводы средств с участием субагентов A7.

Администрация Трампа, в основном воздерживающаяся от финансовых санкций против России из-за войны в Украине, подала этот шаг как часть операции против Ирана под названием Economic Outcast.

"Минфин разрушает финансовую инфраструктуру, позволяющую Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и взрывать целостность мировой финансовой системы", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Что такое A7

Компанию основал находящийся под санкциями молдавский беглый беглец Илан Шор при поддержке российского государственного Промсвязьбанка. Этот банк тесновато связан с оборонной индустрией РФ и тоже находится под американскими санкциями.

В Кремле продвигали A7 в качестве альтернативы западной платежной системе, от которой Россию отрезали после полномасштабного вторжения в Украину.

"Эти субагенты составляют основу операционной архитектуры сети A7 как специально созданного механизма для обхода санкций и отмывания средств, связанного с незаконными российскими финансами, которыми пользуются и другие нарушители, в том числе Иран", - говорится в заявлении Минфина США.