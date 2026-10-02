Санкции США ударили по платежной системе, по которой РФ оплачивала поставки армии

Минфин США признал кремлевскую платежную систему A7 транснациональной преступной организацией. Ее обвиняют в помощи Ирана и его союзникам в обходе западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Решение, объявленное 1 октября, замораживает все активы компании в США. Американцам также запрещено иметь дела как с A7, так и с субагентами, действующими от имени сети.
Сеть финансовых разведчиков Минфина FinCEN пошла дальше и предложила запретить любые переводы средств с участием субагентов A7.
Администрация Трампа, в основном воздерживающаяся от финансовых санкций против России из-за войны в Украине, подала этот шаг как часть операции против Ирана под названием Economic Outcast.
"Минфин разрушает финансовую инфраструктуру, позволяющую Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и взрывать целостность мировой финансовой системы", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Компанию основал находящийся под санкциями молдавский беглый беглец Илан Шор при поддержке российского государственного Промсвязьбанка. Этот банк тесновато связан с оборонной индустрией РФ и тоже находится под американскими санкциями.
В Кремле продвигали A7 в качестве альтернативы западной платежной системе, от которой Россию отрезали после полномасштабного вторжения в Украину.
"Эти субагенты составляют основу операционной архитектуры сети A7 как специально созданного механизма для обхода санкций и отмывания средств, связанного с незаконными российскими финансами, которыми пользуются и другие нарушители, в том числе Иран", - говорится в заявлении Минфина США.
Масштабы деятельности A7 раскрыло сентябрьское расследование FT. По данным издания, компания провела через международную банковскую систему более 6,9 млрд долларов, в том числе через Standard Chartered и Citigroup.
Для этого использовали сеть подставных фирм и массовый подлог документов. С конца 2024 г. по август 2025 г. журналисты насчитали 100 таких компаний, которые осуществляли платежи, и еще по меньшей мере столько же упомянуто в документах. Больше всего их в Гонконге (87) и ОАЭ (61), а также в Кыргызстане и Индонезии.
Сам Шор на сентябрьской конференции с участием Путина кичился, что платформа ежедневно обрабатывает 1500-2000 транзакций. По его словам, всего за десять месяцев через нее прошло 7,5 трлн рублей, то есть около 91,5 млрд долларов.
В мае 2026 года британцы ударили по криптобиржам и сети A7 новым санкционным пакетом. Уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк тогда объяснял, что через A7 за год прошло более 90 млрд долларов. Это примерно половина годовых расходов России на войну, а саму платформу Кремль использовал для закупки оружия, обработки нефтяных денег и расчетов в обход Запада.