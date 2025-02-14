Санкції РНБО проти олігархів і хороший результат ЗСУ на фронті: новини за 13 лютого

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти низки олігархів. Тим часом українські воїни досягли гарного результату на фронті.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 13 лютого, - в матеріалі РБК-Україна .

Порошенко, Коломойський, Медведчук потрапили під санкції РНБО: що це означає

Президент Володимир Зеленський 13 лютого ввів санкції проти Петра Порошенка та Ігоря Коломойського.

У санкційному списку опинилися: Порошенко Петро, Коломойський Ігор, Боголюбов Геннадій, Жеваго Костянтин, Медведчук Віктор.

Зеленський повідомив про хороший результат на фронті

Українські війська домоглися гарного результату на фронті, розповів президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що поки не може розповідати про те, на якому саме напрямку є успіхи.

Обов'язкова участь у боях і виплати: умови контракту для українців 18-24 років

Українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт із Силами оборони. У його рамках вони будуть зобов'язані брати участь у бойових діях, зазначається у відповідній постанові Кабміну.

Також передбачається, що виплату 1 млн гривень грошової допомоги проводитимуть у три етапи.

Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня, - FT

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін, імовірно, мають намір домогтися припинення вогню між Україною і Росією до Великодня (20 квітня) або до 9 травня, пише Financial Times.

Гегсет про мир між Україною і РФ: буде демаркація, якої не хоче жодна зі сторін

США припускають, що в рамках мирної угоди між Україною і РФ буде проведена "демаркація". Вона "не влаштує жодну зі сторін", зазначив глава Пентагону Піт Гегсет.

За його словами, "реалізм" - це важлива частина розмови в контексті завершення війни між Україною та Росією.

Україна матиме місце за столом переговорів із РФ щодо припинення війни, - Трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна братиме участь у переговорах із Росією про припинення війни.

Також Трамп заявив, що довіряє Путіну в питанні війни в Україні.