Санкції проти Росії послабили її позиції в Латинській Америці, - СЗРУ

Росія, Неділя 28 вересня 2025 15:29
Санкції проти Росії послабили її позиції в Латинській Америці, - СЗРУ
Автор: Савченко Юлія

Міжнародні санкції, накладені після повномасштабного вторгнення в Україну, істотно скоротили геополітичний вплив Росії у Латинській Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Ініціатива, відома як "Доктрина Примакова", що передбачала активне розширення співпраці з країнами регіону, нині зводиться переважно до формальних дипломатичних жестів. Це обмін делегаціями, студентськими програмами та зустрічами на другорядному рівні.

Основними партнерами для Москви залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела - країни, що мала давні зв’язки з Радянським Союзом.

Різке скорочення військово-технічного співробітництва

Санкційний тиск призвів до помітного падіння обсягів військово-технічної співпраці. Росія довгий час була постачальником озброєнь радянського зразка в регіон, однак війна в Україні суттєво вичерпала її запаси.

В останні роки не було зафіксовано жодних великих контрактів на поставку зброї. Більше того, низка країн Латинської Америки зараз розглядає варіанти модернізації або повної заміни застарілих систем, і дедалі частіше веде перемовини зі США.

Посилення ролі Ірану та Китаю

На тлі ослаблення російських позицій інші міжнародні гравці нарощують свою присутність у регіоні. Іран активно збільшує обсяги постачання зброї, тоді як Китай робить ставку на науково-військову співпрацю та стратегічне партнерство.

Таким чином, колишній вплив Москви у Латинській Америці стрімко зменшується, а її місце поступово займають інші сили, які пропонують державам регіону нові моделі співпраці.

Трамп і Латинська Америка

Нагадаємо, США скасовують візу президента Колумбії Густаво Петро після його участі в протестах у Нью-Йорку та закликів до американських військових ігнорувати накази президента США Дональда Трампа.

27 вересня ми писали, що американські військові розробляють операції з завдання ударів по наркоторговцях у Венесуелі. Атаки можуть розпочатися вже за кілька тижнів.

У серпні президент Трамп підписав таємну директиву, що дозволяє реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, які було визнано іноземними терористичними організаціями.

