Санкції проти РФ: Трамп готовий підписати законопроект, але є умова, - Reuters

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроект про санкції проти РФ, але за умови, що збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Він його підпише. Він дав про це знати вчора ввечері", - сказав високопоставлений представник Білого дому.
При цьому чиновник додав, що Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантуватимуть, що Трамп збереже контроль над санкціями.
"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту", - пояснив чиновник.
Водночас він додав, що Білий дім продовжує вести переговори з РФ про припинення війни в Україні.
"Ми, безумовно, все ще працюємо над цим. Просто це не було в центрі новин, тому що у нас і так багато всього відбувається", - резюмував представник адміністрації.
Нагадаємо, пізно ввечері в неділю Трамп сказав журналістам, що його влаштовує робота республіканців над законопроектом про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Зокрема, через нездатність Москви укласти мир з Україною.
Крім того, Трамп додав, що законодавці можуть прийняти його пропозицію і включити до санкційних заходів Іран.
Як уточнює Reuters, ініціаторами законопроєкту виступили республіканці сенатор Ліндсі Грем і представник США Браян Фіцпатрік. Причому заходи стосуватимуться, зокрема, країн, які є покупцями експортованих енергоносіїв РФ.
Агентство додало, що коментарі Трампа можуть відкрити шлях для продовження законопроєкту в Конгресі США.
Зазначимо, вчора Ліндсі Грем підтвердив, що США готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Він написав у соцмережах, що його схвалив Трамп.
За словами республіканця, документ передбачає розширення повноважень президента в питанні вторинних санкцій.
"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна", - писав Грем.
Він підкреслив, що нові механізми нададуть Трампу більше інструментів для тиску на Кремль і стимулювання диктатора РФ Володимира Путіна до мирних переговорів.
Причому Грем теж підтвердив, що нові заходи стосуватимуться не тільки Росії, під них також може потрапити й Іран.