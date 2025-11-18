UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Санкції проти РФ: Трамп готовий підписати законопроект, але є умова, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроект про санкції проти РФ, але за умови, що збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Він його підпише. Він дав про це знати вчора ввечері", - сказав високопоставлений представник Білого дому.

При цьому чиновник додав, що Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантуватимуть, що Трамп збереже контроль над санкціями.

"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту", - пояснив чиновник.

Водночас він додав, що Білий дім продовжує вести переговори з РФ про припинення війни в Україні.

"Ми, безумовно, все ще працюємо над цим. Просто це не було в центрі новин, тому що у нас і так багато всього відбувається", - резюмував представник адміністрації.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері в неділю Трамп сказав журналістам, що його влаштовує робота республіканців над законопроектом про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Зокрема, через нездатність Москви укласти мир з Україною.

Крім того, Трамп додав, що законодавці можуть прийняти його пропозицію і включити до санкційних заходів Іран.

Як уточнює Reuters, ініціаторами законопроєкту виступили республіканці сенатор Ліндсі Грем і представник США Браян Фіцпатрік. Причому заходи стосуватимуться, зокрема, країн, які є покупцями експортованих енергоносіїв РФ.

Агентство додало, що коментарі Трампа можуть відкрити шлях для продовження законопроєкту в Конгресі США.

Що говорить Грем про санкції

Зазначимо, вчора Ліндсі Грем підтвердив, що США готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Він написав у соцмережах, що його схвалив Трамп.

За словами республіканця, документ передбачає розширення повноважень президента в питанні вторинних санкцій.

"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна", - писав Грем.

Він підкреслив, що нові механізми нададуть Трампу більше інструментів для тиску на Кремль і стимулювання диктатора РФ Володимира Путіна до мирних переговорів.

Причому Грем теж підтвердив, що нові заходи стосуватимуться не тільки Росії, під них також може потрапити й Іран.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампСанкції проти РосіїВійна в Україні