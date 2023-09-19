Санкції проти РФ: Польща запропонувала заборонити імпорт діамантів та скрапленого газу

Польща у новому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії пропонує заборонити імпорт діамантів та скрапленого газу з країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

За даними видання, пропозиція Варшави включає заборону на імпорт із Росії діамантів, чергові обмеження в секторі послуг, зокрема заборону надання інформаційно-комунікаційних технологій суб'єктам із РФ, а також імпорт зрідженого газу із Росії.

Повідомляється, що Польща також вимагає ухвалення чергових санкцій проти компаній, що працюють в оборонному секторі та медіаресурсів, які поширюють дезінформацію Кремля про війну, олігархів, які підтримують війну. Пропозиції Польщі включають також санкції проти синтетичного каучуку та сталі.

США та ЄС посилюють санкційний тиск на Росію

Євросоюз розробляє та погоджує дванадцятий пакет санкцій проти Росії. Крім того, минулого тижня Міністерство торгівлі США на 180 днів відкликало експортні привілеї у російської компанії "Електроком ВПК" та її співробітників. Їх вважають причетними до допомоги в обході санкцій проти РФ.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки 14 вересня запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки та судна. Окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.