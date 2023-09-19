Санкции против РФ: Польша предложила запретить импорт бриллиантов и сжиженного газа

Польша в новом пакете санкций Евросоюза против России предлагает запретить импорт бриллиантов и сжиженного газа из страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

По данным издания, предложение Варшавы включает запрет на импорт из России бриллиантов, очередные ограничения в секторе услуг, в частности запрет предоставления информационно-коммуникационных технологий субъектам из РФ, а также импорт сжиженного газа из России.

Сообщается, что Польша также требует принятия очередных санкций против компаний, работающих в оборонном секторе и медиаресурсов, распространяющих дезинформацию Кремля о войне, олигархов, поддерживающих войну. Предложения Польши включают также санкции против синтетического каучука и стали.

США и ЕС усиливают санкционное давление на Россию

Евросоюз разрабатывает и согласовывает двенадцатый пакет санкций против России. Кроме того, на прошлой неделе Министерство торговли США на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской компании "Электроком ВПК" и ее сотрудников. Их считают причастными к помощи в обходе санкций против РФ.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда. Кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.