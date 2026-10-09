"Я щойно провів надзвичайно успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких домовився, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський та світовий ринки, ще 500 000 тонн - протягом листопада, і 1 000 000 тонн - одразу після цього", - зазначив Трамп.

Крім того, з огляду на стан нафтопереробних заводів, Росія потім поставить протягом короткого періоду часу 3 000 000 тонн дизельного палива.

За вказівкою президента США, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову загальну ліцензію, яка дозволяє постачати російський дизельне паливо на світовий ринок.

На тлі новин про те, що Трамп провів переговори з російським диктатором і домовився про постачання нафти, російський ринок демонструє стрімке зростання.

Журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу повідомив, що Мінфін США дозволив постачання російського дизелю - з нього зняли санкції до 7 квітня 2027 року.