Санкції подіяли: ще один танкер відмовився брати паливо з індійського НПЗ

Ще один танкер не завантажуватиме паливо з індійського НПЗ Nayara Energy, що потрапив під санкції. Це вже друге подібне судно, яке змінило плани через обмеження Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними відстеження суден LSEG і джерела в судноплавстві, судно Chang Hang Xing Yun планує завантажити близько 35 тисяч тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки з Кувейту 1 серпня, після чого відправиться до Східної Африки.

Раніше планувалося, що з 29 по 31 липня в порту Вадінар компанії Nayara Energy буде завантажено близько 35 тисяч тонн дизельного палива. Вантаж буде відправлено або в Південно-Східну Азію, або в Чіттагонг (Бангладеш) зафрахтованим компанією PetroChina судном.

Раніше танкер Talara, зафрахтований BP, покинув порт Вадінар компанії Nayara Energy без навантаження.

Nayara Energy, що частково належить найбільшому російському виробнику нафти "Роснефти", потрапила під дію нового пакета санкцій, введених ЄС через війну Росії проти України, розв'язану в лютому 2022 року.