Санкции подействовали: еще один танкер отказался брать топливо с индийского НПЗ

Еще один танкер не будет загружать топливо с индийского НПЗ Nayara Energy, попавшего под санкции. Это уже второе подобное судно, изменившее планы из-за ограничений Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным отслеживания судов LSEG и источника в судоходстве, судно Chang Hang Xing Yun планирует загрузить около 35 тысяч тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы из Кувейта 1 августа, после чего отправится в Восточную Африку.

Ранее планировалось, что с 29 по 31 июля в порту Вадинар компании Nayara Energy будет загружено около 35 тысяч тонн дизельного топлива. Груз будет отправлен либо в Юго-Восточную Азию, либо в Читтагонг (Бангладеш) по зафрахтованному компанией PetroChina судну.

Ране танкер Talara, зафрахтованный BP, покинул порт Вадинар компании Nayara Energy без погрузки.

Nayara Energy, частично принадлежащая крупнейшему российскому производителю нефти "Роснефти", попал под действие нового пакета санкций, введенных ЕС из-за войны России против Украины, развязанной в феврале 2022 года.