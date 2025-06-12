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Санкції наближаються: ЄС готує удар по банках Китаю за зв'язки з Росією

Фото: ЄС введе санкції проти двох регіональних банків Китаю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Керівництво Європейського Союзу планує заборонити європейським компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, що допомагали Росії обходити чинні торговельні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з проектами документів, фінансовим установам, які працюють на теренах ЄС, буде заборонено проводити будь-які операції з двома регіональними банками, розташованими біля кордону Китаю та Росії.

Видання наразі не розголошує назви цих фінустанов, оскільки санкційні пропозиції ще не оприлюднені офіційно.

У документах також зазначається, що банки будуть внесені до списку установ, які, за наявними даними, допомагали Росії в обробці транзакцій або надання фінансування для експортних операцій, що дозволяє обходити санкції ЄС.

Деякі банки з переліку також начебто надавали "послуги, пов’язані з криптоактивами", які використовуються Росією для обходу обмежень.

Як зазначає Bloomberg, Китай залишається ключовим економічним партнером Росії у війні проти України.

Китайські компанії постачають Москві заборонені комплектуючі й технології, необхідні для виробництва озброєння.

Пекін неодноразово заперечував звинувачення у підтримці воєнних зусиль Росії.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Зазначимо, що запропоновані обмеження мають увійти до проекту 18-го пакета санкцій ЄС.

Заходи спрямовані на подальший тиск на Москву з метою досягнення негайного припинення вогню та початку мирних переговорів.

Очікується, що Єврокомісія представить новий пакет санкцій до кінця червня. ЄС розраховує отримати згоду всіх держав-членів до проведення саміту в Брюсселі 26 червня.

Водночас, як зазначають деякі ЗМІ, 18-й пакет санкцій є одним із найпотужніших за весь період повномасштабної війни і Брюсселю буде складно його затвердити.

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Санкції проти Росії