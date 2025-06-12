Санкции приближаются: ЕС готовит удар по банкам Китая за связи с Россией

Руководство Европейского Союза планирует запретить европейским компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно проектам документов, финансовым учреждениям, которые работают на территории ЕС, будет запрещено проводить любые операции с двумя региональными банками, расположенными у границы Китая и России.
Издание пока не разглашает названия этих финучреждений, поскольку санкционные предложения еще не обнародованы официально.
В документах также отмечается, что банки будут внесены в список учреждений, которые, по имеющимся данным, помогали России в обработке транзакций или предоставлении финансирования для экспортных операций, что позволяет обходить санкции ЕС.
Некоторые банки из перечня также якобы предоставляли "услуги, связанные с криптоактивами", которые используются Россией для обхода ограничений.
Как отмечает Bloomberg, Китай остается ключевым экономическим партнером России в войне против Украины.
Китайские компании поставляют Москве запрещенные комплектующие и технологии, необходимые для производства вооружения.
Пекин неоднократно отрицал обвинения в поддержке военных усилий России.
Отметим, что предложенные ограничения должны войти в проект 18-го пакета санкций ЕС.
Меры направлены на дальнейшее давление на Москву с целью достижения немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров.
Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня. ЕС рассчитывает получить согласие всех государств-членов до проведения саммита в Брюсселе 26 июня.
В то же время, как полагают некоторые СМИ, 18-й пакет санкций является одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны и Брюсселю будет сложно его утвердить.
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