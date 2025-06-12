RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Санкции приближаются: ЕС готовит удар по банкам Китая за связи с Россией

Фото: ЕС введет санкции против двух региональных банков Китая (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Руководство Европейского Союза планирует запретить европейским компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно проектам документов, финансовым учреждениям, которые работают на территории ЕС, будет запрещено проводить любые операции с двумя региональными банками, расположенными у границы Китая и России.

Издание пока не разглашает названия этих финучреждений, поскольку санкционные предложения еще не обнародованы официально.

В документах также отмечается, что банки будут внесены в список учреждений, которые, по имеющимся данным, помогали России в обработке транзакций или предоставлении финансирования для экспортных операций, что позволяет обходить санкции ЕС.

Некоторые банки из перечня также якобы предоставляли "услуги, связанные с криптоактивами", которые используются Россией для обхода ограничений.

Как отмечает Bloomberg, Китай остается ключевым экономическим партнером России в войне против Украины.

Китайские компании поставляют Москве запрещенные комплектующие и технологии, необходимые для производства вооружения.

Пекин неоднократно отрицал обвинения в поддержке военных усилий России.

Новый пакет санкций ЕС против России

Отметим, что предложенные ограничения должны войти в проект 18-го пакета санкций ЕС.

Меры направлены на дальнейшее давление на Москву с целью достижения немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня. ЕС рассчитывает получить согласие всех государств-членов до проведения саммита в Брюсселе 26 июня.

В то же время, как полагают некоторые СМИ, 18-й пакет санкций является одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны и Брюсселю будет сложно его утвердить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России