Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів РФ, для цього є докази, - ОП

Ще проти щонайменше 300 російських танкерів можна ввести санкції. Для цього є відповідні докази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що танкер може потрапити до санкційного списку, коли було отримано достатню кількість доказів його протиправної діяльності. Йдеться про перевезення російської нафти з порушенням - відсутність відповідної страховки, перевищення ціни для покупця у понад 60 доларів за барель тощо.
"В принципі не менше ніж на 300 танкерів є відповідні докази, тому теоретично санкціонувати велике число танкерів абсолютно можливо", - сказав Власюк.
Він висловив сподівання, що Європейський Союз у 16-му пакеті санкцій введе обмеження проти щонайменше 50 танкерів РФ, а США продовжать відповідні заходи зі свого боку.
"Ми віримо, що Великобританія, Данія та деякі інші країни з того регіону, балійського, будуть реалізовувати деякі інші заходи, зокрема пов'язані з обмеження проходження танкерів у зв'язку з невідповідною страховкою. Це зовсім інший несанційний трек, але теж може вплинути на спроможність Росії вивозити власну нафту", - додав Власюк.
Нагадаємо, що Росія після введення ЄС та США санкцій проти енергетичного сектору створила так званий "тіньовий флот". Він складається здебільшого зі старих танкерів, які транспортують нафту в інші країни, обходячи санкції.
Європейський Союз у 15-му пакеті санкцій вже запроваджував обмеження проти танкерів "тіньового флоту" РФ.
За даними ЗМІ, у новому пакеті ЄС продовжить вводити санкції проти російських танкерів.
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