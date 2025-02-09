Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів РФ, для цього є докази, - ОП

Він пояснив, що танкер може потрапити до санкційного списку, коли було отримано достатню кількість доказів його протиправної діяльності. Йдеться про перевезення російської нафти з порушенням - відсутність відповідної страховки, перевищення ціни для покупця у понад 60 доларів за барель тощо.

"В принципі не менше ніж на 300 танкерів є відповідні докази, тому теоретично санкціонувати велике число танкерів абсолютно можливо", - сказав Власюк.

Він висловив сподівання, що Європейський Союз у 16-му пакеті санкцій введе обмеження проти щонайменше 50 танкерів РФ, а США продовжать відповідні заходи зі свого боку.

"Ми віримо, що Великобританія, Данія та деякі інші країни з того регіону, балійського, будуть реалізовувати деякі інші заходи, зокрема пов'язані з обмеження проходження танкерів у зв'язку з невідповідною страховкою. Це зовсім інший несанційний трек, але теж може вплинути на спроможність Росії вивозити власну нафту", - додав Власюк.