Санкции можно ввести еще против 300 танкеров РФ, для этого есть доказательства, - ОП

Он объяснил, что танкер может попасть в санкционный список, когда было получено достаточное количество доказательств его противоправной деятельности. Речь идет о перевозке российской нефти с нарушением - отсутствие соответствующей страховки, превышение цены для покупателя в более 60 долларов за баррель и тому подобное.

"В принципе не менее чем на 300 танкеров есть соответствующие доказательства, поэтому теоретически санкционировать большое число танкеров абсолютно возможно", - сказал Власюк.

Он выразил надежду, что Европейский Союз в 16-м пакете санкций введет ограничения против не менее 50 танкеров РФ, а США продолжат соответствующие меры со своей стороны.

"Мы верим, что Великобритания, Дания и некоторые другие страны из того региона, балийского, будут реализовывать некоторые другие меры, в частности связанные с ограничением прохождения танкеров в связи с несоответствующей страховкой. Это совсем другой несанкционированный трек, но тоже может повлиять на способность России вывозить собственную нефть", - добавил Власюк.